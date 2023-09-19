«Фейеноорд» сыграет с «Селтиком» 19 сентября в 22:00 мск

«Фейеноорд» на своем поле примет «Селтик» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 19 сентября, во вторник. Матч пройдет на стадионе «Фейеноорд» в Голландии и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Ключевые события игры «Фейеноорд» — «Селтик» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат холдингу «Матч ТВ». В сетке вещания на 19 сентября трансляция игры отсутствует — вероятно, ее лучшие моменты войдут в онлайн-перекличу на телеканале «Матч Премьер».

«Фейеноорд» и «Селтик» играют в группе E, в которую также вошли «Лацио» и «Атлетико».

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