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Фернандинью высказался о выходе «Манчестер Сити» в финал Лиги чемпионов

08:16
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Защитник «Манчестер Сити» Фернандинью прокомментировал выход клуба в финал Лиги чемпионов.

«На нас было своеобразное клеймо команды, которая никогда не играла в финале, слишком неопытной, если говорить в историческом плане. Но в этом сезоне нам удалось добраться до самой высокой отметки.

Конечно, это особенное чувство, а для меня тем более, ведь я долго нахожусь Европе, много раз играл в Лиге чемпионов, но дальше полуфинала не проходил. Так что я по-настоящему доволен. Это большая честь. В подобном матче для победы надо будет выложиться как минимум на 200 процентов», - приводит слова Фернандинью Goal.com.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Челси» состоится 29 мая в Порту. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/its-a-special-feeling-man-city-veteran-fernandinho-on/1lx7wkpon0hcf10u13dwr6f310

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