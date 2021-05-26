Фернандинью высказался о выходе «Манчестер Сити» в финал Лиги чемпионов
Защитник «Манчестер Сити» Фернандинью прокомментировал выход клуба в финал Лиги чемпионов.
«На нас было своеобразное клеймо команды, которая никогда не играла в финале, слишком неопытной, если говорить в историческом плане. Но в этом сезоне нам удалось добраться до самой высокой отметки.
Конечно, это особенное чувство, а для меня тем более, ведь я долго нахожусь Европе, много раз играл в Лиге чемпионов, но дальше полуфинала не проходил. Так что я по-настоящему доволен. Это большая честь. В подобном матче для победы надо будет выложиться как минимум на 200 процентов», - приводит слова Фернандинью Goal.com.
Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Челси» состоится 29 мая в Порту. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/its-a-special-feeling-man-city-veteran-fernandinho-on/1lx7wkpon0hcf10u13dwr6f310
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