Владелец «Манчестер Сити» оплатит фанатам поездку на финал Лиги чемпионов
15:45
Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур ибн Зайд аль-Нехайян заявил, что оплатит болельщикам клуба несколько тысяч билетов на финал Лиги чемпионов.
«Гвардиола и «Сити» провели замечательный сезон. Выход в финал Лиги чемпионов — поистине исторический момент для клуба. Невероятно важно, чтобы как можно больше болельщиков смогли посетить эту особую игру», — цитирует владельца пресс-служба «Сити».
Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Порту. «Манчестер Сити» встретится с «Челси».
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