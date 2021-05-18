Владелец «Манчестер Сити» оплатит фанатам поездку на финал Лиги чемпионов

Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур ибн Зайд аль-Нехайян заявил, что оплатит болельщикам клуба несколько тысяч билетов на финал Лиги чемпионов.

His Highness Sheikh Mansour will fund the flight and transfer costs for the Official Club trip to the #UCLfinal in Porto at the end of the month ?



? #ManCity | https://t.co/axa0klD5rehttps://t.co/FxFwnS5WJB — Manchester City (@ManCity) May 18, 2021

«Гвардиола и «Сити» провели замечательный сезон. Выход в финал Лиги чемпионов — поистине исторический момент для клуба. Невероятно важно, чтобы как можно больше болельщиков смогли посетить эту особую игру», — цитирует владельца пресс-служба «Сити».

Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Порту. «Манчестер Сити» встретится с «Челси».