«Ференцварош» Черчесова проиграл «Словану» в первом матче квалификации ЛЧ

В первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» на своем поле сыграл со «Слованом». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу команды из Словакии.

Хозяева поля открыли счет на 70-й минуте встречи. Но затем в течение пяти минут пропустили два мяча и потерпели поражение.

Ответная встреча пройдет 27 июля в Либереце. Победитель этой пары выходит на победителя пары «Карабах» — «Цюрих».

Напомним, что с прошлого сезона с «Ференцварошем» работает бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.