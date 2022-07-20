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«Ференцварош» Черчесова проиграл «Словану» в первом матче квалификации ЛЧ

«Ференцварош» проиграл «Словану» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош».

В первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» на своем поле сыграл со «Слованом». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу команды из Словакии.

Хозяева поля открыли счет на 70-й минуте встречи. Но затем в течение пяти минут пропустили два мяча и потерпели поражение.

Ответная встреча пройдет 27 июля в Либереце. Победитель этой пары выходит на победителя пары «Карабах» — «Цюрих».

Напомним, что с прошлого сезона с «Ференцварошем» работает бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
20 июл, 21:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
1:2
Слован Бр

Станислав Черчесов
ФК Слован (Либерец)
ФК Ференцварош
15
41
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