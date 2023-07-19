«Ференцварош» — «Клаксвик»: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов
19 июля в Будапеште (Венгрия) «Ференцварош» примет фарерский «Клаксвик» в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Групама-Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.
«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» — «Клаксвик» с формальными событиями.
Первая встреча «Клаксвик» — «Ференцварош» завершилась без голов — 0:0.
Главным тренером «Ференцвароша» является россиянин Станислав Черчесов. В минувшем сезоне его команда стала чемпионом Венгрии.
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