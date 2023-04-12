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Гвардиола: «Во многих моментах «Бавария» была лучше «Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Баварией» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Находясь в самом центре событий, понимаешь, насколько хороша «Бавария» в командной игре. В течение 60 минут шла напряженная игра. Во многих моментах соперники были лучше нас, но на 65-й минуте мы забили второй мяч, что нам очень помогло.

Мы были агрессивны – второй мяч был забит благодаря этому. От одного взгляда на скамейку запасных мюнхенцев всегда сохранялась напряженность. Итог действительно очень и очень хорош, но еще предстоит сыграть в ответном матче», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

Ответный матч состоится в Мюнхене через неделю, 19 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

 
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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037770--man-city-vs-bayern/
Хосеп Гвардиола
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