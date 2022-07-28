«Фенербахче» отреагировал на кричалки своих болельщиков про Путина

Турецкий «Фенербахче» осудил поведение своих фанатов во время ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:2 д.в.).

После пропущенного на 57-й минуте гола фанаты стамбульской команды начали выкрикивать имя президента России.

«На 58-й минуте вчерашней игры поведение некоторых игроков команды соперника, особенно запасного вратаря, ранее выступавшего в чемпионате нашей стране, после гола в наши ворота взбудоражило часть зрителей и вызвало реакцию, которая длилась всего 20 секунд в матче, продолжавшемся 120 минут. Какой бы ни была причина, «Фенербахче» абсолютно не принимает такую реакцию части наших трибун. Нечестно и несправедливо связывать ее со всеми нашими болельщиками и возлагать ответственность на наш клуб. Мы осуждаем тот факт, что на нашу страну и клуб стараются наложить вину за данный инцидент и пытаются выставить все таким образом, чтобы вызвать недопонимание и связать все с политикой», — цитирует ТАСС заявление, опубликованное на официальном сайте турецкой команды.

Матч «Фенербахче» — «Динамо» состоялся вчера, 27 июля. Киевская команда победила в дополнительное время со счетом 2:1 и вышла в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, в котором встретится с австрийским «Штурмом».

Первый матч между «Динамо» и «Штурмом» состоится 2 августа, ответная встреча пройдет 9 августа.