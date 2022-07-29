Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об участии в Лиге чемпионов.

«Несмотря на то, что мы проиграли в финале, у меня остались невероятно хорошие воспоминания об этом турнире, то, что мы сделали, выходит за рамки исключительного. Быть вторыми в Лиге чемпионов — это невероятный успех, с моей точки зрения. Участие в финале было честью для «Манчестер Сити». В прошлом сезоне мы были близки к тому, чтобы вернуться туда. В этом сезоне мы попробуем сделать это еще раз», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Гвардиола с «Сити» пока не выигрывал ЛЧ. В сезоне-2020/21 команда под его руководством вышла в финал, где проиграла «Челси» со счетом 0:1.

В ЛЧ-2021/22 «Манчестер Сити» дошел до полуфинала, где уступил «Реалу» (5:6 по сумме двух матчей). Победителем турнира стал мадридский клуб, который в финале обыграл «Ливерпуль» (1:0).