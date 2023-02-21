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Сегодня, 19:59

Магат: «Для «Баварии» было бы даже лучше, чтобы Неймар сыграл в ответном матче»

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный немецкий тренер Феликс Магат оценил шансы «ПСЖ» в противостоянии с «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я смотрел первый матч. И могу сказать, что-то, что показал «ПСЖ» — это не современный футбол. Это какая-то архаичная тактика. Как зритель, я хочу видеть, чтобы футболисты отрабатывают на футбольном поле, а не просто показывают красивые финты или отдают оригинальные пасы.

Взять того же Неймара. Это очень талантливый футболист. Но он совершенно не помогает команде при обороне, не идет в прессинг. С этой точки зрения для «Баварии» было бы даже лучше, чтобы он сыграл в ответном матче», — сказал Магат Sky Sport Deutschland.

Ответная игра между командами, которая пройдет в Мюнхене, состоится 8 марта. В Париже «Бавария» одержала минимальную победу со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что Неймар, скорее всего, пропустит второй матч из-за травмы голеностопа.

Неймар Сантос
Феликс Магат
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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