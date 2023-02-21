Симоне Индзаги: «Порту» сейчас в хорошей форме, но их ждет встреча со счастливым и здоровым «Интером»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Очевидно, что в 1/8 финала матчи отличаются от тех, что были в группе. Здесь у тебя есть только две игры. Мы знаем, с какими трудностями столкнемся, ведь наш соперник привык играть на этой стадии.

Несколько лет назад «Порту» в Лондоне обыграл «Челси», который потом выиграл Лигу чемпионов. «Порту» и сейчас в хорошей форме, но их ждет встреча со счастливым и здоровым «Интером».

Что касается фаворитов и прогнозов, то здесь я не очень хорош. Мы уважаем «Порту» — они всегда или почти всегда проходят в плей-офф. У них качественная команда», — сказал Индзаги на пресс-конференции.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Порту» пройдет 22 февраля, начало — в 23.00 по московскому времени.