Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 19:43

Симоне Индзаги: «Порту» сейчас в хорошей форме, но их ждет встреча со счастливым и здоровым «Интером»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Очевидно, что в 1/8 финала матчи отличаются от тех, что были в группе. Здесь у тебя есть только две игры. Мы знаем, с какими трудностями столкнемся, ведь наш соперник привык играть на этой стадии.

Несколько лет назад «Порту» в Лондоне обыграл «Челси», который потом выиграл Лигу чемпионов. «Порту» и сейчас в хорошей форме, но их ждет встреча со счастливым и здоровым «Интером».

Что касается фаворитов и прогнозов, то здесь я не очень хорош. Мы уважаем «Порту» — они всегда или почти всегда проходят в плей-офф. У них качественная команда», — сказал Индзаги на пресс-конференции.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Порту» пройдет 22 февраля, начало — в 23.00 по московскому времени.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Порту
Симоне Индзаги
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Обращение Путина сегодня, 21 февраля: онлайн и новости
Первый по перерасчету: россияне начнут оплачивать коммуналку по новым правилам
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
У Костомарова произошел инсульт
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/8 финала: «ПСЖ» — «Бавария» и другие матчи
Магат: «Для «Баварии» было бы даже лучше, чтобы Неймар сыграл в ответном матче»
Главный тренер «Лейпцига»: «Хотим рискнуть и смело сыграть против одного из лучших клуба в мире»
Мостовой назвал фаворита противостояния «Ливерпуля» и «Реала»
Де Брейне, Стоунс и Ляпорт пропустят матч «Манчестер Сити» против «Лейпцига»
Кварацхелия о «Наполи»: «Мне было сложно поверить, что я буду играть за команду серии А»
Анчелотти не придется уходить на пенсию. Карло нашел ключик к Вальверде, и тот стал звездой «Реала»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Лейпцига»: «Хотим рискнуть и смело сыграть против одного из лучших клуба в мире»

Магат: «Для «Баварии» было бы даже лучше, чтобы Неймар сыграл в ответном матче»
Новости
RSS RSS
Все новости