Федерико Бернардески: "В Лиге чемпионов никто просто так ничего не отдаст"

Полузащитник "Ювентуса" Федерико Бернардески поделился ожиданиями перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов против "Аякса".

– "Аякс" – молодая команда, много талантливых футболистов, она играет в футбол, – цитирует Бернардески пресс-служба УЕФА. – Нам нужно уделить пристальное внимание всем их сильным качествам. Это Лига чемпионов, никто просто так ничего не отдаст. Чтобы добиться необходимого результата, нужно показать отличный футбол в обоих матчах. В Мадриде "Аякс" поразил всех, но ведь в Лиге чемпионов любой может обыграть любого. Каждый матч – битва.

Победа в Лиге чемпионов принесла бы огромную радость всем, кто имеет отношение к клубу. Но уже выступление в четвертьфинале – это честь и повод гордиться. А дальше... кто знает? "Ювентусу" по силам пройти весь путь до конца, однако я уверен, что нужно двигаться от матча к матчу. Нельзя позволять себе забегать в мыслях слишком далеко.

Первый четвертьфинальный матч "Аякс" – "Ювентус" пройдет 10 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени.