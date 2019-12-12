Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Мы достигли своей цели, — цитирует полузащитника официальный сайт мадридцев. — Это был как финал для нас, мы в 1/8 финала благодаря нашим болельщикам. Мы играли очень хорошо. Это очень важно для нас и клуба.

Атлетико — Локомотив

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