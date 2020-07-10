Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Испанская команда сыграет против «Лейпцига».

— В четвертьфинале всегда играешь с сильными командами, — приводит слова тренера сайт УЕФА. — В этот раз мы встретимся с немецким клубом, который очень хорошо выступает в этом сезоне. Недаром они были в числе лучших команд Германии на протяжении всего сезона. У «Лейпцига» очень атакующий стиль игры. У них много исполнителей, занимающих всю ширину поля, и очень быстрая манера игры. Вероятно, это будет равная игра с шансами 50 на 50 на проход в полуфинал.