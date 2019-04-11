Эрик тен Хаг: "В прошлый раз "Аякс" проиграл "Реалу" 1:2, все еще впереди"

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг - о матче с "Ювентусом" (1:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- 1:1 - не тот результат, на которой ты надеешься, но это результат. В предыдущий раз мы дома уступили "Реалу" 1:2, так что все еще впереди. Сегодня мы создали несколько очень хороших моментов, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Мы совершили ошибку в середине поля, и потом все видели, как соперник ринулся вперед со скоростью молнии. Таких ситуаций не избежать. Я призвал игроков продолжать играть в свой футбол, так как у гостей обязательно будут ошибки.

Ответная игра состоится 26 апреля.

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