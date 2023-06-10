Эдвин ван дер Сар хочет, чтобы «Интер» выиграл Лигу чемпионов

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер».

«Сити» играет в футбол в позитивном ключе, команда, которую они собрали, и, конечно, тренер, это что-то невероятное. У «Интера» есть два голландских игрока (Дензел Дюмфрис и Стефан де Врей), а Андре Онана — игрок, который очень близок моему сердцу. Он был у нас в «Аяксе» в юном возрасте. Он развивался там. Я надеюсь, что он вместе с «Интером» поднимет трофей ЛЧ», — приводит слова ван дер Сара ВВС.

Финальный матч «Манчестер Сити» — «Интер» в Стамбуле начнется в 22.00 по московскому времени.