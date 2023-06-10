Голкипер «Интера» Онана — о финале ЛЧ: «Самое важное это мы, а не «Сити»

Вратарь «Интера» Андре Онана поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Наша цель – победить, мы сильная команда, мы – «Интер», и мы должны всегда побеждать. Мы играем против сильнейшей команды в мире, но это финал, а в финалах не играют, их выигрывают. Это будет самая трудная игра за последние 5-10 лет, но мы знаем, что такое страдания, и если будем хорошо работать, то сможем вернуться в Милан с трофеем.

Самое важное – это мы, а не «Сити»: мы должны делать свою работу, хорошо играть, хорошо защищаться и ничего не бояться. Важно победить сегодня: я не знаю как, но мы должны победить», – цитирует Онану Sky Italia.

Решающая встреча Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало матча в 22.00 (мск).

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.