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Сегодня, 21:42

Дзюба о своем опыте выступлений в Лиге чемпионов: «Если партнеры слабые — я не виноват»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба пошутил о своем опыте выступлений в Лиге чемпионов.

Форвард вместе с известным тренером Леонидом Слуцким будет комментировать финал ЛЧ-2022/23 «Манчестер Сити» — «Интер» в одном из фуд-кортов в Москве.

«А сколько раз Дзюба играл в плей-офф Лиги чемпионов?» — спросил Слуцкий.

«Один раз играл. Ну, если партнеры слабые — я не виноват», — ответил Дзюба.

Дзюба выступал в Лиге чемпионов за «Спартак» и «Зенит», на его счету 9 голов и 6 результативных передач в 30 играх в турнире. Лучшим достижением форварда был выход в 1/8 финала турнира вместе с «Зенитом» в сезоне-2015/16.

Артем Дзюба
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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