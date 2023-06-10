Дзюба о своем опыте выступлений в Лиге чемпионов: «Если партнеры слабые — я не виноват»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба пошутил о своем опыте выступлений в Лиге чемпионов.

Форвард вместе с известным тренером Леонидом Слуцким будет комментировать финал ЛЧ-2022/23 «Манчестер Сити» — «Интер» в одном из фуд-кортов в Москве.

«А сколько раз Дзюба играл в плей-офф Лиги чемпионов?» — спросил Слуцкий.

«Один раз играл. Ну, если партнеры слабые — я не виноват», — ответил Дзюба.

Дзюба выступал в Лиге чемпионов за «Спартак» и «Зенит», на его счету 9 голов и 6 результативных передач в 30 играх в турнире. Лучшим достижением форварда был выход в 1/8 финала турнира вместе с «Зенитом» в сезоне-2015/16.