Камавинга: «Унион» — неуступчивая и непростая команда, так что матч будет непростым»

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга поделился ожиданиями от матча против «Униона» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«У нас молодая и талантливая команда. Мы стараемся выиграть все что можно. Но „Унион“ — очень неуступчивая и непростая команда, так что матч будет непростым», — приводит слова Камавинга сайт УЕФА.

Матч «Реал» — «Унион» пройдет 20 сентября на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра начнется — в 19.45 по московскому времени.