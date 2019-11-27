Дзюба догнал Тихонова по голам в Лиге чемпионов
27 ноября 2019, 22:19
Артем Дзюба открыл счет в матче против «Лиона», забив восьмой гол в основном турнире Лиги чемпионов.
Форвард «Зенита» сравнялся с Андреем Тихоновым и Аланом Дзагоевым, делившими лидерство в списке лучших российских бомбардиров турнира. Правда, Артем провел всего 18 матчей, тогда как Андрей — 29, а Алан — 37. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие российские бомбардиры Лиги чемпионов
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Зенит
|
18
|
8
|
Андрей Тихонов
|
Спартак
|
29
|
8
|
Алан Дзагоев
|
ЦСКА
|
37
|
7
|
Сергей Юран
|
Спартак, Штурм
|
11
|
6
|
Роман Широков
|
Зенит
|
21
|
6
|
Дмитрий Аленичев
|
Спартак, Порту
|
26
|
6
|
Егор Титов
|
Спартак
|
36
|
6
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