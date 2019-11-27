Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Дзюба догнал Тихонова по голам в Лиге чемпионов

27 ноября 2019, 22:19
Теги:

Артем Дзюба открыл счет в матче против «Лиона», забив восьмой гол в основном турнире Лиги чемпионов.

Форвард «Зенита» сравнялся с Андреем Тихоновым и Аланом Дзагоевым, делившими лидерство в списке лучших российских бомбардиров турнира. Правда, Артем провел всего 18 матчей, тогда как Андрей — 29, а Алан — 37. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие российские бомбардиры Лиги чемпионов

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Артем Дзюба

Спартак, Зенит

18

8

Андрей Тихонов

Спартак

29

8

Алан Дзагоев

ЦСКА

37

7

Сергей Юран

Спартак, Штурм

11

6

Роман Широков

Зенит

21

6

Дмитрий Аленичев

Спартак, Порту

26

6

Егор Титов

Спартак

36

6

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир