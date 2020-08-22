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Джошуа Киммих: «Мбаппе и Неймар демонстрируют сумасшедший темп, которому надо следовать»

19:19
Джошуа Киммих. Фото ФК "Бавария"
Джошуа Киммих. Фото ФК "Бавария"
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Защитник «Баварии» Джошуа Киммих поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Игра состоится 23 августа на стадионе в Лиссабоне, начало — в 22.00 по московскому времени (20.00 по местному).

— Это будет напряженная игра двух выдающихся команд, заслуживших место в финале, — цитирует официальный Twitter «Баварии» Киммиха. — Наш график останется прежним. Здорово, что матчи начинаются в 8 вечера. Мы немного потренируемся утром, затем пообедаем и отдохнем днем. Против «Лейпцига» Мбаппе играл у «ПСЖ» на острие, Неймар слева. Они демонстрируют сумасшедший темп, которому нам нужно будет следовать.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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