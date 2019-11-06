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Джошуа Киммих: «Флик? Мы должны вместе с ним выиграть два следующих матча, а там посмотрим»

09:14
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Защитник «Баварии» Джошуа Киммих прокомментировал предстоящий матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

— Замена тренера? Мы, футболисты, тоже должны спросить с себя, — приводит пресс-служба клуба слова Киммиха. — Если бы мы показывали успешный футбол, то до этого не дошло бы. Теперь ни для одного из нас нет алиби. Завтра мы должны победить.

У каждого тренера можно научиться чему-то хорошему. Ханси Флик — топ-специалист, он всегда говорит очень конкретно. Но заметно, что для него это тоже необычная ситуация. Сейчас он несет всю ответственность. Мы должны вместе с ним выиграть два следующих матча, а там посмотрим.

В прошлом недостаток стабильности был важным фактором. У нас было много травмированных, но и до травм мы редко играли на ноль. Теперь мы должны снова к этому стремиться. В современном футболе нужно уметь слаженно коллективно обороняться. В последних матчах у нас это не очень получалось, поэтому мы пропускали.

Бавария — Олимпиакос П

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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