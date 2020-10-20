Джорджо Кьеллини: «Нужно много работать, чтобы сыграть как можно лучше»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини перед матчем Лиги чемпионов против киевского «Динамо» отметил, что туринская команда перестраивается. Также он добавил, что сейчас главное — показывать лучшую игру.

— Наша команда меняется, потому что меняются игроки, — цитирует пресс-служба УЕФА Кьеллини. — Но я не могу сказать, что переход с четырех защитников на три центрбека на это кардинально влияет. Мы всегда стараемся максимально выполнять указания тренера, чтобы показывать все, на что способны, придерживаясь определенной системы.

Я не могу сказать, сколько «Ювентусу» нужно времени для полноценного изменения игровой системы. Мы не так много вместе работали с новичками. Впереди еще очень много работы. Главное задание — подготовиться к завтрашнему матчу. Еще нужно притереться друг к другу и к новой модели игры, чтобы демонстрировать на поле свой максимум.

При любых условиях мы должны много работать, чтобы сыграть как можно лучше. А то, какое место отводят нам эксперты и СМИ, не так важно. На это не стоит обращать внимания. У нас есть конкретные задания — показывать свою лучшую игру в каждом матче и добиваться положительного результата.