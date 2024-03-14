Веерман: «ПСВ играл очень хорошо, доминировал, но не использовал свои шансы»

Полузащитник ПСВ Джои Веерман прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Наша проблема не в первом тайме, а в том, как мы играли после перерыва. Мы играли очень хорошо, доминировали, но не использовали свои шансы. Я не знаю, что сказать. Я очень расстроен.

В первые полчаса у нас было на одного человека меньше в средней линии, потому что мы не хотели играть один на один сзади. Но затем тренер сказал мне двигаться вперед по правой половине поля, и после этого мы стали гораздо лучше контролировать игру», — цитирует пресс-служба Веермана.

Дортмундская команда одержала победу по сумме двух матчей и вышла в 1/4 финала, жеребьевка которой состоится в пятницу, 15 марта.