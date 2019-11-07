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Джан-Пьеро Гасперини: «Аталанта» заслужила ничью с «Манчестер Сити»

07:38
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Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини после ничьей с «Манчестер Сити» в 4-м туре Лиги чемпионов (1:1) отметил, что команда заслужила этот результат.

— Мы заслужили эту ничью, — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини. — Сделали выводы после разгромного поражения в Манчестере. Нашей задачей остается выход из группы, но как минимум постараемся пробиться в Лигу Европы.

Аталанта — Манчестер Сити

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027076/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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