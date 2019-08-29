Дриусси считает, что «Зениту» достались сильные соперники

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Чемпионам России достались «Бенфика», «Лион» и «Лейпциг».

— Нам достались сильные соперники, потому что в Лиге чемпионов других не бывает. Но их можно проходить — тут все будет зависеть от нас, от нашего настроя и подготовки. Цель — постараться выйти из группы и провести достойный турнир.

— Ожидания наилучшие! — цитирует официальный сайт «Зенита» Дриусси. — Для меня это будет один из самых приятных моментов в жизни, потому что сыграть в этом турнире — моя мечта. С нетерпением жду ее исполнения.

— Последняя встреча «Зенита» с «Лейпцигом» вышла не самой удачной.

— Да, мы с парнями уже обсудили это. В прошлый раз опыт вышел негативным, но теперь сделаем все возможное, чтобы пройти дальше.

Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020, с кем сыграют «Зенит», «Локомотив» и топ-клубы Европы//Соперники «Зенита» в Лиге чемпионов — «Бенфика», «Лион» и «Лейпциг»