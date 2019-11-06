Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Интером»

Дортмундская «Боруссия» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов на своем поле обыграла «Интер» со счетом 3:2.

Дубль в составе немецкого клуба оформил Ашраф Хакими. Отметим, что дортмундцы после первого тайма уступали со счетом 0:2.

«Боруссия» вышла на второе место в турнирной таблице. «Интер» — третий.

Лига чемпионов

Группа F

«Боруссия» Д (Германия) — «Интер» (Италия) — 3:2 (0:2)

Голы: Мартинес, 5 (0:1). Весино, 40 (0:2). Хакими, 51 (1:2). Брандт, 64 (2:2). Хакими, 77 (3:2).

«Боруссия»: Бюрки, Хакими, Хуммельс, Аканджи, Шульц, Санчо (Пищек, 82), Витсель, Вайгль, Брандт, Азар (Рафаэл Геррейру, 88), Гетце (Пако Алькасер, 64).

«Интер»: Ханданович, Годин, де Фрай, Шкриньяр, Кандрева, Весино (Сенси, 68), Брозович, Барелла, Бираги (Лазаро, 66), Мартинес, Лукаку (Политано, 73).

Предупреждения: Бираги, 1. Шкриньяр, 30. Кандрева, 48. Азар, 79.

Судья: Маккели (Голландия).

5 ноября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».