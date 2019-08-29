Дмитрий Баринов: «Ювентус» и «Атлетико» я не хотел больше всего, потому что они играют от обороны"

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Московскому клубу в сопернике достались «Байер», «Ювентус» и «Атлетико».

— «Ювентус» и «Атлетико» я не хотел больше всего, потому что они играют от обороны, — цитирует официальный сайт «Локомотива» Баринова. — Но именно эти команды нам и попались. Что делать — будем выходить и биться!

Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020