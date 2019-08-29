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Дмитрий Баринов: «Ювентус» и «Атлетико» я не хотел больше всего, потому что они играют от обороны"

20:59
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Московскому клубу в сопернике достались «Байер», «Ювентус» и «Атлетико».

— «Ювентус» и «Атлетико» я не хотел больше всего, потому что они играют от обороны, — цитирует официальный сайт «Локомотива» Баринова. — Но именно эти команды нам и попались. Что делать — будем выходить и биться!

Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020

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