Попов считает, что «Манчестер Сити» долго не мог выиграть Лигу чемпионов из-за психологии

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Интером» в финале Лиги чемпионов (1:0).

«Все говорили до финала, что фаворит «Манчестер Сити», что после «Реала» они спокойно обыграют «Интер». А получилось не совсем так. «Интер» сыграл очень надежно и достойно, и будь поудачливей Лукаку, игра перешла бы в дополнительное время. Но в любом случае «Сити» заслуженно победил и наконец-то взял этот трофей. То, что долгое время «Манчестер Сити» не мог выиграть Лигу чемпионов, это из области психологии», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Попова.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл, одержав победы в АПЛ, Кубке Англии и ЛЧ.