Диего Марадона: «Я бы хотел, чтобы у «Наполи» был Месси»

Легенда футбола Диего Марадона хотел бы, чтобы форвард «Барселоны» Лионель Месси выступал за «Наполи».

Ранее в 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1).

— Мне бы хотелось встретиться с Месси, -приводит слова Марадоны Football Italia. - Он прибыл на стадион «Сан-Пауло», когда тот приходит в упадок.

Месси никогда не жил так, как я, но он может спокойно играть в Неаполе. Я бы хотел, чтобы у «Наполи» был Месси.