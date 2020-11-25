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Матчи Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о Марадоне

20:34
Диего Марадона. Фото Reuters
Диего Марадона. Фото Reuters
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Сегодняшние матчи Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о знаменитом аргентинском футболисте Диего Марадоне, сообщает АFР со ссылкой на УЕФА.

Сегодня стало известно о смерти бывшего аргентинского футболиста. Ему было 60 лет. Чемпион мира в составе сборной Аргентины, двукратный чемпион Италии и победитель Кубка УЕФА вместе с «Наполи».

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