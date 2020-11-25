Матчи Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о Марадоне

Сегодняшние матчи Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о знаменитом аргентинском футболисте Диего Марадоне, сообщает АFР со ссылкой на УЕФА.

#BREAKING Maradona to be honoured by minute of silence before Wednesday's Champions League games, says UEFA pic.twitter.com/zfGIj3HSd2 — AFP News Agency (@AFP) November 25, 2020

Сегодня стало известно о смерти бывшего аргентинского футболиста. Ему было 60 лет. Чемпион мира в составе сборной Аргентины, двукратный чемпион Италии и победитель Кубка УЕФА вместе с «Наполи».