Деменко: «Бавария» так просто не отдаст противостояние с «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко заявил, что если «Бавария» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, то это будет фантастика.

«В какой-то степени фантастика. Но были случаи, когда и после такого команды отыгрывались. Все зависит от «Баварии», сможет ли она дома быстренько забить мяч в первом тайме, как вообще будет складываться игра. Если «Манчестер Сити» забьет, то это однозначно без шансов для «Баварии». Но все равно это противостояние «Бавария» так просто не отдаст», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Ответный четвертьфинальный матч между «Баварией» и «Манчестер Сити» пройдет в Мюнхене сегодня, 19 апреля, и начнется в 22.00 по московскому времени. Первая игра завершилась победой английского клуба (3:0).