Масалитин высказался о фаворитах Лиги чемпионов

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос, какие команды можно считать фаворитами Лиги чемпионов текущего сезона.

«Манчестер Сити» сегодня закончит, и можно будет уже говорить. Немцы любят преподносить неприятные сюрпризы и возвращаться в игры. А так, по игре да, конечно. Но игру хорошую показывал «Наполи», но он вылетел, хорошую игру показывала «Бавария», но и она на грани вылета, «Манчестер Сити» и «Реал» — вот эти команды будут сокращаться, кто-то будет выбывать, и уже после можно будет говорить [о фаворитах]», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

«Реал» уже вышел в полуфинал турнира, одержав победу над «Челси» по сумме двух матчей. «Манчестер Сити» 19 апреля сыграет с «Баварией» в рамках ответного матча четвертьфинала ЛЧ. Первая игра между командами завершилась победой англичан со счетом 3:0.