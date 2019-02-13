Дани Алвес: "Думаю, пора бы нам потерять девственность в Лиге чемпионов раз и навсегда"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" (2:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Он отметил, что главная цель парижан - побеждать во всех турнирах.

- Наша цель – побеждать во всех турнирах, - приводит Goal слова Алвеса. -Каждый день мы над этим работаем. Решаем поставленные задачи, будь то Кубок, Лига чемпионов или чемпионат. Но если мы победим в Лиге чемпионов, будет здорово. Думаю, пора бы нам потерять девственность в этом турнире раз и навсегда. Мы упорно работаем над этим.

Это поражение стало первым (в 12-й игре) для английской команды под руководством Уле Гуннара Сульшера. Ответная игра пройдет в Париже 6 марта.

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