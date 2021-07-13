Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

ЧФР победил в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов благодаря отмене правила выездного гола

13 июля 2021, 23:44
Теги:

ЧФР вышел в 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов.

Румынской команде помогло решение УЕФА отменить правило выездного гола — в первой встрече дома она выиграла у «Бораца» со счетом 3:1, а после 90 минут в ответной в гостях уступала 0:2.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд. Ответный матч

«Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) — ЧФР (Румыния) — 2:1 д.в. (0:0, 2:0, 0:1)
Первый матч — 1:3.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2021-2022/qualify/-1/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Милан» договорился с ЦСКА о трансфере Николы Влашича
Юлия Бордовских прокомментировала развод с мужем
Камера сняла, как авто пластического хирурга сбило байкера в Москве
Врач назвала шесть эффективных методов избавления от похмелья
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
5
Офсайд