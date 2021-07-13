ЧФР победил в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов благодаря отмене правила выездного гола
13 июля 2021, 23:44
ЧФР вышел в 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов.
Румынской команде помогло решение УЕФА отменить правило выездного гола — в первой встрече дома она выиграла у «Бораца» со счетом 3:1, а после 90 минут в ответной в гостях уступала 0:2.
Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд. Ответный матч
«Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) — ЧФР (Румыния) — 2:1 д.в. (0:0, 2:0, 0:1)
Первый матч — 1:3.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2021-2022/qualify/-1/
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