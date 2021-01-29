Черданцев объяснил, почему отказался комментировать финал Лиги чемпионов

Известный комментатор Георгий Черданцев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, почему в 2020 году не стал комментировать финал Лиги чемпионов.

— Дружба между комментаторами существует? Не разъедают ее, как ржавчина, зависть и ревность?

— Ну... Коллектив у нас непростой. Но ребята нормальные. Чтобы кто-то за спиной откровенно делал гадости — таких не знаю. Мы гораздо дружнее, чем думают блогеры. Главная проблема в том, что хорошего футбола очень мало. А желающих прокомментировать его много.

— Как быть?

— Последний финал Лиги чемпионов я, например, отработал пять лет назад. В прошлом году руководители сказали, дескать, твоя очередь. Я ответил: «Давайте честно. Три финала Лиги уже прокомментировал. Если случится четвертый, глобально ничего в моей жизни не изменится. А есть молодые ребята, которые давно доросли до этого уровня. Кому-то из них очередь уступаю».

— Благородно.

— Да не в этом дело. Важно, чтобы в коллективе был баланс. А ветераны проследят, чтобы он соблюдался, не появлялись любимчики. Начальники-то приходят и уходят.

— Кому же доверили финал?

— Диме Шнякину. Он здорово прибавил за последние годы и свой финал точно заслужил.

(Юрий Голышак, Александр Кружков)

Видеоверсия интервью Георгия Черданцева — на YouTube-канале «СЭ»