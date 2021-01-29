Черданцев объяснил, почему отказался комментировать финал Лиги чемпионов
Известный комментатор Георгий Черданцев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, почему в 2020 году не стал комментировать финал Лиги чемпионов.
— Дружба между комментаторами существует? Не разъедают ее, как ржавчина, зависть и ревность?
— Ну... Коллектив у нас непростой. Но ребята нормальные. Чтобы кто-то за спиной откровенно делал гадости — таких не знаю. Мы гораздо дружнее, чем думают блогеры. Главная проблема в том, что хорошего футбола очень мало. А желающих прокомментировать его много.
— Как быть?
— Последний финал Лиги чемпионов я, например, отработал пять лет назад. В прошлом году руководители сказали, дескать, твоя очередь. Я ответил: «Давайте честно. Три финала Лиги уже прокомментировал. Если случится четвертый, глобально ничего в моей жизни не изменится. А есть молодые ребята, которые давно доросли до этого уровня. Кому-то из них очередь уступаю».
— Благородно.
— Да не в этом дело. Важно, чтобы в коллективе был баланс. А ветераны проследят, чтобы он соблюдался, не появлялись любимчики. Начальники-то приходят и уходят.
— Кому же доверили финал?
— Диме Шнякину. Он здорово прибавил за последние годы и свой финал точно заслужил.
(Юрий Голышак, Александр Кружков)
Видеоверсия интервью Георгия Черданцева — на YouTube-канале «СЭ»
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