Федун считает, что возможная реформа РПЛ должна учитывать изменения формата Лиги чемпионов

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что предполагаемая реформа чемпионата России по футболу должна учитывать возможные изменения в формате Лиги чемпионов.

«Окончательное решение по реформе формата Лиги чемпионов должно приниматься с учетом мнений всех стран — членов УЕФА. Во главу угла должен ставиться спортивный принцип отбора участников еврокубка, — сказал Федун ТАСС. — Не должно быть дискриминации. Иначе богатые клубы станут еще богаче, а бедные — беднее.

В свою очередь изменения в самой РПЛ должны проходить с учетом внешней конъюнктуры и качественного выступления российских клубов в еврокубках».

В середине января президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что лига рассматривает изменение формата турнира, одним из вариантов является сокращение числа команд до 12.

В пятницу, 29 января испанское издание AS сообщило о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает разработку нового формата главного европейского клубного турнира. Отмечалось, что организация готова предложить ведущим европейским клубам пересмотреть структуру главного еврокубкового турнира.