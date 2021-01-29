В УЕФА планируют реформу Лиги чемпионов к 2024 году

УЕФА разрабатывает новый формат проведения Лиги чемпионов, сообщает AS.

По информации источника, президент организации Александер Чеферин ведет переговоры с пятью представителями Европейской ассоциации клубов (ЕСА): «Реалом», «Ювентусом», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и «ПСЖ».

Сообщается, что УЕФА планирует предоставить крупнейшим клубам Европы более влиятельную роль в новом турнире и намерена разработать новую систему распределения доходов. В рамках реформы может быть создана новая компания, долю в которой могут получить как УЕФА, так и клубы-участники.

Реформа запланирована на 2024 год, при этом допускается, что она может произойти на один-два года раньше в случае успешных и быстрых переговоров. Отмечается, что она может повлиять на национальные турниры. Количество участников топ-чемпионатов Европы может сократиться до 16 команд, а количество стадий кубковых соревнований сократиться до 4-5.