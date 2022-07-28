Хайкин: «Чувствовал, что «Буде-Глимт» выиграет с нужным счетом»

Вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин после ответного матча 2-го раунда отборочного турнира Лиги чемпионов против «Линфилда» (8:0) признался, что верил в успех своей команды. В первой встрече команда российского игрока потерпела минимальное поражение.

«Перед ответным матчем чувствовал, что мы выиграем с нужным счетом, но точно не с таким! Поражение в Белфасте было скорее случайным — мы полностью контролировали игру, но в футболе не прощают ошибок. Вчера на теории тренер сказал, чтобы мы не оглядывались на результат первого матча и просто показали свой футбол — тот, благодаря которому мы играем на высоком уровне.

Еврокубковая осень? Я рад, что мы снова гарантированно сыграем на групповом этапе еврокубка. Под каким названием он будет для «Буде-Глимт» — зависит полностью от нас, мы будем бороться до конца, чтобы пройти дальше именно в Лиге чемпионов», — сказал Хайкин «СЭ».