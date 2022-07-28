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Хайкин: «Чувствовал, что «Буде-Глимт» выиграет с нужным счетом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин после ответного матча 2-го раунда отборочного турнира Лиги чемпионов против «Линфилда» (8:0) признался, что верил в успех своей команды. В первой встрече команда российского игрока потерпела минимальное поражение.

«Перед ответным матчем чувствовал, что мы выиграем с нужным счетом, но точно не с таким! Поражение в Белфасте было скорее случайным — мы полностью контролировали игру, но в футболе не прощают ошибок. Вчера на теории тренер сказал, чтобы мы не оглядывались на результат первого матча и просто показали свой футбол — тот, благодаря которому мы играем на высоком уровне.

Еврокубковая осень? Я рад, что мы снова гарантированно сыграем на групповом этапе еврокубка. Под каким названием он будет для «Буде-Глимт» — зависит полностью от нас, мы будем бороться до конца, чтобы пройти дальше именно в Лиге чемпионов», — сказал Хайкин «СЭ».

 
&laquo;Слован&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ференцварош&raquo;&nbsp;&mdash; 1:4. Команда Черчесова разгромила «Слован», Киев прорвался в следующий раунд, команда Хайкина устроила дикий разгром
Никита Хайкин
Лига чемпионов УЕФА
ФК Буде-Глимт
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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