Чемпион Косово выиграл предварительный раунд Лиги чемпионов

"Фероникелли" стал победителем предварительного раунда Лиги чемпионов. В финальном матче турнира чемпион Косово обыграл андоррскую "Санта-Колому" со счетом 2:1.

В первом отборочном раунде Лиги чемпионов "Фероникелли" встретится с валлийским "Нью-Сэйнтс". Победитель противостояния во втором раунде сыграет с датским "Копенгагеном".

Лига чемпионов

Предварительный раунд

Финал

"Фероникелли" (Косово) - "Санта-Колома" (Андорра) - 2:1 (0:0)

Голы: Чус Соса, 52 (0:1). Зека, 58 (1:1). Реджа, 87 (2:1).

Удаление: Ходжа (Ф), 49.

Судья: Скулас (Греция).

28 июня. Приштина. Стадион "Fadil Vokrri Stadium".