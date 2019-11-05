«Челси» — «Аякс»: Промес в стартовом составе гостей
21:46
Стали известны стартовые составы «Челси» и «Аякса» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет сегодня, 5 ноября, начало — в 23.00 (мск).
С первых минут у голландской команды в основе выйдет нападающий Квинси Промес.
Стартовый состав «Челси»: Аррисабалага — Алонсо, Зума, Томори, Аспиликуэта — Ковачич, Жоржинью, Маунт — Виллиан, Абрахам, Пулишич.
Стартовый состав «Аякса»: Онана — Фелтман, Блинд, Мазрауи, Тальяфико — ван де Бек, Тадич, Зиех — Мартинес, Нерес, Промес.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Аякс» — «Челси».
Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр группового турнира, обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...