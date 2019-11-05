Стали известны стартовые составы «Челси» и «Аякса» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет сегодня, 5 ноября, начало — в 23.00 (мск).

С первых минут у голландской команды в основе выйдет нападающий Квинси Промес.

Стартовый состав «Челси»: Аррисабалага — Алонсо, Зума, Томори, Аспиликуэта — Ковачич, Жоржинью, Маунт — Виллиан, Абрахам, Пулишич.

Стартовый состав «Аякса»: Онана — Фелтман, Блинд, Мазрауи, Тальяфико — ван де Бек, Тадич, Зиех — Мартинес, Нерес, Промес.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Аякс» — «Челси».

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