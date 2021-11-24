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Чалоба назвал сбывшейся мечтой гол в ворота «Ювентуса»

05:25

Защитник «Челси» Тревор Чалоба после победы над «Ювентусом» (4:0) в Лиге чемпионов признался, что сбылась его места. 22-летний англичанин забил гол и признан лучшим игроком встречи.

«Это сбывшаяся мечта. Когда я был младше, очень много смотрел Лигу чемпионов. Сыграть первый матч в «основе» и забить — это великолепно!» — цитирует пресс-служба УЕФА Чалоба.

Челси — Ювентус

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032662--chelsea-vs-juventus/

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Евгений Козинов все материалы автора

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