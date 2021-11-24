Аллегри уверен, что «Ювентус» станет сильнее после крупного поражения от «Челси»
04:57
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после поражения от «Челси» (0:4) в Лиге чемпионов отметил, что команда уже решила главную задачу — выход в плей-офф.
«Разочарованы, что пропустили четыре мяча, но главную задачу — выход в 1/8 финала — мы решили. Были моменты, когда мы теряли мяч, когда пытались быстро перейти в атаку, хотя надо было постараться придержать владение.
В Турине мы на протяжении всех 90 минут внимательно играли в обороне, а сегодня делали это только 45 минут, после чего сдались. Мы знаем свои слабые и сильные стороны. Даже после таких поражений мы станем сильнее", — цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032662--chelsea-vs-juventus/
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