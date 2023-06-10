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Сегодня, 21:55

Burna Boy и Анитта выступили перед финалом Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Анитта.
Фото AFP

Нигерийский музыкант Burna Boy и бразильская певица Анитта выступили перед финалом Лиги чемпионов.

Burna Boy — звездный нигерийский исполнитель, известный мировыми хитами Last Last и It's Plenty.

Burna Boy.
Фото AFP

В 2013 году Анитта вышла с композицией Zen на первое место в хит-параде Бразилии. Она давно является звездой в Латинской Америке.

Анитта.
Фото AFP

Также специальным гостем церемонии стал диджей Alesso. Он и Анитта уже объединяли усилия в 2017 году при работе над композицией Is That for Me.

Анитта во&nbsp;время одного из&nbsp;своих выступлений. Эффектная бразильянка выступит перед финалом Лиги чемпионов. Ее горячие танцы на сцене покорили Неймара

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» в Стамбуле начнется в 22.00 по московскому времени.

&laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер&raquo;. «Манчестер Сити» — «Интер»: финал Лиги чемпионов. Онлайн-трансляция матча года
Лига чемпионов. Финал
10 июн, 22:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Манчестер Сити
Интер
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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