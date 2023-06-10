Burna Boy и Анитта выступили перед финалом Лиги чемпионов
Нигерийский музыкант Burna Boy и бразильская певица Анитта выступили перед финалом Лиги чемпионов.
Burna Boy — звездный нигерийский исполнитель, известный мировыми хитами Last Last и It's Plenty.
Burna Boy.
Фото AFP
В 2013 году Анитта вышла с композицией Zen на первое место в хит-параде Бразилии. Она давно является звездой в Латинской Америке.
Анитта.
Фото AFP
Также специальным гостем церемонии стал диджей Alesso. Он и Анитта уже объединяли усилия в 2017 году при работе над композицией Is That for Me.
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Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» в Стамбуле начнется в 22.00 по московскому времени.
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