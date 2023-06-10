Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 21:58

Знаменитый повар Нусрет приехал на финал Лиги чемпионов

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Известный шеф-повар Нусрет Гекче приехал на финальный матч Лиги чемпионов между «Интером» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает «Чемпионат».

Гекче подвергся критике после финала чемпионата мира 2022 года в Катаре. В решающей встрече турнира сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, по пенальти — 4:2). Шеф-повар праздновал чемпионство вместе со аргентинцами, погрыз золотую медаль и трогал Кубок мира, что, согласно правилам ФИФА, является нарушением.

Финал между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером» в рамках Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5134295-znamenityj-povar-nusret-priehal-na-final-lch-ego-kritikovali-za-postupki-na-chm-2022.html
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фигуриста Маринина и балерину Сомову познакомил психолог. Как олимпийский чемпион обрел счастье после личной драмы
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике в боях под Марьинкой
Группировку ВСУ на запорожском направлении оценили в 100 тыс. боевиков
Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал-2023: «Манчестер Сити» — «Интер»
Малкин с семьей посетил финал Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» — «Интер»: Де Брейне заменили из-за травмы. Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
Burna Boy и Анитта выступили перед финалом Лиги чемпионов
Фернандиньо рассказал, с каким счетом «Манчестер Сити» обыграет «Интер» в финале ЛЧ
Эдвин ван дер Сар хочет, чтобы «Интер» выиграл Лигу чемпионов
Голкипер «Интера» Онана — о финале ЛЧ: «Самое важное это мы, а не «Сити»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Burna Boy и Анитта выступили перед финалом Лиги чемпионов

Родри установил рекорд «Манчестер Сити» при Гвардиоле, выйдя в старте в 52-м матче в сезоне
Новости
RSS RSS
Все новости