Брат Агуэро раскритиковал Гвардьолу после финала Лиги чемпионов

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в субботу, 29 мая, провел последний матч в составе «горожан» и покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта.

В финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1) аргентинец вышел на поле на 77-й минуте, заменив Рахима Стерлинга.

Непопадание Агуэро в стартовый состав возмутило одного из его братьев, сообщает The Sun. Маурисио дель Кастильо написал в Twitter: «Как только Гвардьола появился в «Сити», он никогда не хотел видеть моего брата».

Как это часто бывает, сообщение было вскоре удалено.