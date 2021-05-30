Брат Агуэро раскритиковал Гвардьолу после финала Лиги чемпионов
17:01
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в субботу, 29 мая, провел последний матч в составе «горожан» и покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта.
В финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1) аргентинец вышел на поле на 77-й минуте, заменив Рахима Стерлинга.
Непопадание Агуэро в стартовый состав возмутило одного из его братьев, сообщает The Sun. Маурисио дель Кастильо написал в Twitter: «Как только Гвардьола появился в «Сити», он никогда не хотел видеть моего брата».
Как это часто бывает, сообщение было вскоре удалено.
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