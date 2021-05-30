Капитан «Челси» выпил кофе с кубком Лиги чемпионов

Капитан «Челси» Сезар Аспиликуэта опубликовал в Twitter фотографию с кубком Лиги чемпионов.

На фото футболист завтракает рядом с трофеем. В руках у защитника — чашка кофе.

«Доброе утро», — написал Аспиликуэта.

Вчера, 29 мая «Челси» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в финале Лиги чемпионов и выиграл турнир во второй раз в истории.

Лондонцы также получили право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который ранее выиграл Лигу Европы.