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Лев – о победном голе Хаверца в финале ЛЧ: «Сказочная история, показывающая его огромный уровень»

18:13
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился мнением о победе «Челси» над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов (1:0) и полузащитнике Кае Хаверце, который забил победный гол.

«Я был рад, глядя на составы перед матчем. Все четыре игрока нашей сборной были в старте своих клубов. Такие матчи на высшем уровне подталкивают каждого футболиста вперед. Особенно сумасшедшим вечер был для Хаверца. А еще для их тренера Томаса Тухеля.

Поздравляю команду и всех в «Челси» с триумфом в Лиге чемпионов. Победный гол Хаверца в финале – это сказочная история, показывающая его огромный уровень», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

«Челси» получил право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который выиграл Лигу Европы.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029498--man-city-vs-chelsea/

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