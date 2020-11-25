Боярский: «Зениту» пора готовить смену, воспитывать новых Кержаковых и Аршавиных"

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в беседе с «СЭ» высказал свое мнение на тему воспитания молодого поколения в петербургском клубе. Чемпионы России уступили в групповом турнире «Лацио» (1:3) и лишились шансов на выход в плей-офф.

— Азмун еще прибавит, у него прекрасный дриблинг, он может сделать интересные и точные передачи, — заявил Боярский. — Остальные игроки тоже подтянулись, в сборной проявляют себя достаточно эффективно. У нас есть потенциал. Молодые тоже могут стать посмелее — Мостовой, Круговой. Но только на уровне нашего российского футбола.

— У «Зенита» очень возрастная команда.

— Если бы молодежь играла так, как Жирков в своем возрасте играет. Он играет лучше молодых. Но нужно готовиться, надо быть смелее в выводе молодых игроков. Наверное, есть еще порох в пороховницах. Рано или поздно придется выпускать молодых, и лучше рано, чем поздно. Уже пора готовить серьезную смену, чтобы появились новые Кержаковы и Аршавины. (Константин Колмаков)