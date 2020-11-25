Боярский: «Никакого Халка ни за какие деньги в «Зените» не будет»
02:27
Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в беседе с «СЭ» прокомментировал слухи о возможном возвращении Халка в питерский клуб.
— Это ерунда. Никогда в жизни Халк никуда не поедет, — уверен Боярский. — Это очередной журналистский фейк. Никакого Халка ни за какие деньги у нас не будет. Это исключено. Могут меняться тренеры, игроки, но Халк в «Зенит» не вернется.
— Верите, что игрок уровня Халка может перейти в «Зенит»?
— Сомневаюсь. Мы должны быть богаты своим потенциалом. Своей академией, своими игроками. Тогда можно чего-то добиваться. (Константин Колмаков)
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