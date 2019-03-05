"Боруссия" – "Тоттенхэм": стартовые составы команд

Дортмунсдкая "Боруссия" и "Тоттенхэм" объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Стартовый состав "Боруссии": Бюрки – Диалло, Аканджи, Вольф, Вайгль – Геррейру, Витсель, Гетце, Санчо – Алькасер, Ройс.

Запасные: Хитц, Загаду, Хакими, Дилэйни, Пулишич, Шмельцер, Брун Ларсен.

Стартовый состав "Тоттенхэма": Ллорис – Дэвис, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Орье – Уинкс, Сиссоко, Эриксен – Хын Мин, Кейн.

Запасные: Газзанига, Роуз, Ламела, Ваньяма, Дайер, Лльоренте, Лукас.

"Боруссия" – "Тоттенхэм": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 5 марта, начало – в 23.00 (мск).

Первая встреча между этими командами завершилась победой "шпор" со счетом 3:0.