"Боруссия" – "Тоттенхэм": стартовые составы команд

Дортмунсдкая "Боруссия" и "Тоттенхэм" объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
Стартовый состав "Боруссии": Бюрки – Диалло, Аканджи, Вольф, Вайгль – Геррейру, Витсель, Гетце, Санчо – Алькасер, Ройс.
Запасные: Хитц, Загаду, Хакими, Дилэйни, Пулишич, Шмельцер, Брун Ларсен.
Стартовый состав "Тоттенхэма": Ллорис – Дэвис, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Орье – Уинкс, Сиссоко, Эриксен – Хын Мин, Кейн.
Запасные: Газзанига, Роуз, Ламела, Ваньяма, Дайер, Лльоренте, Лукас.
"Боруссия" – "Тоттенхэм": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 5 марта, начало – в 23.00 (мск).
Первая встреча между этими командами завершилась победой "шпор" со счетом 3:0.
#THFC: Lloris (C), Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Davies, Winks, Sissoko, Eriksen, Son, Kane.– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 5 марта 2019 г.
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🚨 #BVB STARTING XI 🚨– Borussia Dortmund (@BlackYellow) 5 марта 2019 г.
They-Who-Must-Not-Be-Named ⚡️#BVBTHFC pic.twitter.com/Qs872ZVuOA